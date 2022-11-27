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عانت من مرضٍ لا علاج له... إليكم سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية

Lebanon 24
27-11-2022 | 10:54
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قالت وسائل إعلام بريطانية إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عانت في الأشهر الأخيرة من حياتها من مرض الورم النقوي المتعدد، والذي يتميز بتلف نخاع العظم.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، فإن إليزابيث الثانية "عانت من مرض السرطان المؤلم" في السنوات الأخيرة من حياتها.
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وتم إدراج سبب الوفاة الرسمي للملكة على أنه "الشيخوخة" ، لكن كاتب السيرة الملكية للأمير الراحل فيليب، غيلز براندريث، قال: "سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النقوي، سرطان نخاع العظم. يفسر هذا التشخيص إجهادها وفقدان وزنها ومشكلات الحركة التي قيل لنا عنها كثيرا خلال العام الأخير من حياتها. أكثر أعراض الورم النقوي شيوعا هي آلام العظام، خاصة في الحوض وأسفل الظهر. حتى الآن، لا يوجد علاج لهذا النوع من السرطان، ولكن هناك علاج يمكنه تقليل شدة الأعراض وإطالة العمر لمدة 2-3 سنوات".

 
(روسيا اليوم)
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