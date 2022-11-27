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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 321 شخصاً

Lebanon 24
27-11-2022 | 11:30
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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا، ارتفع إلى 321 شخصاً.

وقال سوهاريانتو رئيس وكالة إدارة الكوارث، الأحد: "بعد العثور على 8 جثث أخرى السبت، و3 جثث الأحد، بلغ عدد الضحايا الآن 321". ولا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين وعمليات البحث ستستمر الاثنين، لمحاولة العثور عليهم.
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وأضاف أن الزلزال دمّر أو ألحق أضراراً بأكثر من 60 ألف منزل، وأن 73 ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 300 ملجأ.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 5,6 درجة على مقياس ريشتر بأضرار جسيمة في غرب جاوا. بعد حصيلة أولية تحدثت عن 270 ضحية.
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