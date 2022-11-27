البابا فرنسيس يحث الإسرائيليين والفلسطينيين على السعي للحوار

حثّ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأحد، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على بذل المزيد من المساعي من أجل الحوار، في أعقاب تفجيرين واشتباكات وقعت مؤخراً في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة.



وفي عظة أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس الأحد، قال البابا فرنسيس إن "العنف يقتل المستقبل وينهي حياة الصغار ويقوض آمال السلام".

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