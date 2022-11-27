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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن استعادة نحو 80% من احتياجات استهلاك الكهرباء

Lebanon 24
27-11-2022 | 12:30
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أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأحد، بأن منتجي الكهرباء في البلاد تمكنوا من استعادة نحو 80% من الطاقة التي تلبي احتياجات الاستهلاك ليبلغ العجز 20% فقط.

وأضافت الوكالة أن جهود استعادة الكهرباء جارية بعد "سابع هجمة روسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد".
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وقالت إنه بحلول الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (9 صباحاً بتوقيت جرينتش)، استعاد منتجو الكهرباء قرابة 80% من احتياجات الاستهلاك، الذي يرتفع بسبب برودة الطقس.
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