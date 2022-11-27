أوكرانيا تعلن استعادة نحو 80% من احتياجات استهلاك الكهرباء

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أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأحد، بأن منتجي الكهرباء في البلاد تمكنوا من استعادة نحو 80% من الطاقة التي تلبي احتياجات الاستهلاك ليبلغ العجز 20% فقط.وأضافت الوكالة أن جهود استعادة الكهرباء جارية بعد "سابع هجمة روسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد".وقالت إنه بحلول الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (9 صباحاً بتوقيت جرينتش)، استعاد منتجو الكهرباء قرابة 80% من احتياجات الاستهلاك، الذي يرتفع بسبب برودة الطقس.