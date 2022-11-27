رئيس الوزراء العراقي يزور إيران الاثنين

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قال مصدر حكومي عراقي لـ"الشرق"، الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيزور إيران الاثنين بناءً على دعوة رسمية، مضيفاً أن أبرز ملفات الزيارة تضم "الحوار السعودي الإيراني، والقصف على إقليم كردستان".وأفاد المصدر بأنه سيرافق السوداني في زيارته وفد حكومي يضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعدد من المسؤولين.