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نجاة وزير البيئة الصومالي من تفجير هز مقديشو

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:30
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نجا وزير البيئة الصومالي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، مساء الأحد، حيث سمع دويها في محيط القصر الرئاسي.

وتشير تقارير أولية إلى أن الهجوم استهدف فندقا قريبا في محيط القصر يقيم فيه مسؤولون كبار من بينهم الوزراء والنواب.
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وغرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي على حسابه في "تويتر"، قائلا: " أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز " .

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الموقع، الذي يقع فيه أيضا منزل وزير الأوقاف مختار روبو علي.
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