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انهيار أرضي يودي بحياة 14 شخصاً في الكاميرون

Lebanon 24
27-11-2022 | 16:30
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قال حاكم منطقة وسط الكاميرون إن انهياراً أرضياً في العاصمة ياوندي، الأحد، أسفر عن سقوط 14 شخصاً على الأقل، كانوا يحضرون جنازة.
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انهيار ارضي

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