أردوغان يدعو للوحدة في مواجهة "الضباع"

بعد خسارته 3 جنود في ضربة من عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد شمال العراق، كثّف الجيش التركي عملياته في سورية ونفذت طائراته ليل السبت ـ الأحد، غارات جوية على مناطق انتشار القوات الكردية والجيش السوري بريف حلب الشمالي، وقصف عدداً من القرى بريفي الحسكة والرقة بالمدفعية.

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وأفاد المرصد السوري ووكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأن الغارات على حلب استهدفت مواقع في كل من مطار "منغ" العسكري، وشوارغة ومرعناز والمالكية، وفي الرقة استهدفت قذائف المدفعية والهاون التركية قريتي الزهيرية وخراب رشك بريف المالكية ومحيط معبر سيمالكا شمال مدينة الحسكة، إضافة لقرية الهوشان بريف تل أبيض شمال الرقة، ومحيط الطريق الدولي إم فور.