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عربي-دولي

واشنطن تخفّف حظر النفط عن فنزويلا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة

Lebanon 24
27-11-2022 | 17:53
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حققت السلطة والمعارضة الفنزويليتان اختراقًا في المفاوضات الدائرة بينهما في مكسيكو بتوصلهما إلى اتفاق اجتماعي واسع النطاق، رحّبت به الإدارة الأميركية التي سمحت لشركة شيفرون النفطية باستئناف عملها في البلاد. ومن شأن الاختراق الإنساني الذي تحقق أن يُترجم تخفيفا محتملا للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تفرضها واشنطن على كراكاس. وسيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالمية، وقد تُخفض تدفق اللاجئين من فنزويلا على دول المنطقة.
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وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد، الذي بذل جهود وساطة بين الطرفين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قاعة اجتماعات أحد فنادق مكسيكو يشكل أملا لأميركا اللاتينية برمتها.
 
وقد اتفقت السلطة والمعارضة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للإفراج عن الأموال المشروعة العائدة لفنزويلا والمجمدة في النظام المالي الدولي.
وستُغذي هذه الأموال صندوق الحماية الاجتماعية للشعب الفنزويلي لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للبلاد (النظام الصحي، شبكة الكهرباء، التعليم، الاستجابة لمشكلة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي أودت بحياة نحو 80 شخصًا في أكتوبر). ومن أجل إنشاء هذا الصندوق وإدارته، سيطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة، وفقًا للاتفاق الذي تلاه ممثل النرويج، الدولة الوسيطة في الحوار بين الفنزويليين بالمكسيك.
وقال كبير ممثلي السلطة الفنزويلية، رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز: "من خلال هذا الاتفاق، سننقذ أكثر من 3 مليارات دولار".

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