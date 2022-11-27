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عربي-دولي

مقتل 7 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية

Lebanon 24
27-11-2022 | 18:23
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قال مسؤول إيطالي أمس الأحد إن 7 أشخاص على الأقل، منهم رضيع وطفلان، لقوا حتفهم في جزيرة إسكيا بجنوب إيطاليا، بعد أن دمر انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة إحدى البلدات الصغيرة.
وقال حاكم نابولي كلاوديو بالومبا في مؤتمر صحافي إن 5 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
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