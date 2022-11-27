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عربي-دولي

كيم برفقة ابنته يطلق الصاروخ "الوحش"

Lebanon 24
27-11-2022 | 18:38
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أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس أن بلاده المسلحة نوويا تعتزم امتلاك «أقوى قوة استراتيجية في العالم، وذلك خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارات ظهرت فيه ابنته للمرة الثانية في مكان عام.
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وكافأ كيم الجنود والعلماء الذين شاركوا في تطوير صاروخ هواسونغ -17 الجديد، بمجموعة كبيرة من الترقيات. وأطلق المحللون العسكريون تسمية "الوحش" على هذا الصاروخ القادر على بلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة. وكان هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات قد اختبر في 18 تشرين الثاني وسقط في المياه قبالة اليابان.
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