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عربي-دولي

مسلّحون يهاجمون فندقاً لمسؤولين صوماليين

Lebanon 24
27-11-2022 | 18:55
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قال ضابط بالشرطة امس ان مسلحين يشتبه بكونهم من حركة الشباب هاجموا فندقا يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأضاف الضابط محمد عبدي أن المهاجمين اقتحموا فندق فيلا روز، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق.
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وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي على حسابه على تويتر انه نجا من تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.
من جهة اخرى، أطلقت الشرطة الصومالية امس تحقيقا بعد العثور على 20 أجنبيا قرب منطقة تسيطر عليها حركة الشباب، زعموا أنهم صيادون محتجزون كرهائن منذ سنوات.
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