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عربي-دولي

أردوغان: تحدثت مع السيسي 45 دقيقة.. ونبني العلاقات مع مصر

Lebanon 24
27-11-2022 | 22:59
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أُذيعت الأحد، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن "المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك".

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، الأسبوع الماضي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.
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وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة تركية، قال أردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.
 
وأضاف: "لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات"، وأشار أيضا إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.

وأوضح: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة المقبلة مثلما جرى مع مصر".

والعام الماضي، بدأت أنقرة والقاهرة مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية، وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع عدد من الدول.
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