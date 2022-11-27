أردوغان: تحدثت مع السيسي 45 دقيقة.. ونبني العلاقات مع مصر

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أُذيعت الأحد، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن "المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك".وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، الأسبوع الماضي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة تركية، قال أردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.