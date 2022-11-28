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عربي-دولي

مشاهد تظهر قوة الأوكرانيين... اليكم ما يحصل في كييف

Lebanon 24
28-11-2022 | 01:00
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بعد نهاية عرض المسرحية، أخذ الممثلون معداتهم فيما انطلقت الهتافات من الجمهور، المجد لأوكرانيا، والمجد للأبطال، في عرض يبدو إنه يظهر – بالإضافة إلى براعة الممثلين، قوة الأوكرانيين الذين كانوا يشاهدون العرض في مسرح بارد وشبه مظلم.
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خرج الجميع من المسرح البارد للعودة إلى الحقائق الصعبة للعاصمة الأوكرانية - وهي مدينة كانت ذات يوم صالحة للعيش بشكل مريح يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، لكنها الآن تبدأ شتاء صعبا بشكل متزايد بسبب نقص الطاقة وأحيانا المياه بسبب القصف الروسي.

حياة يومية صعبة
حتى لرحلة روتينية، مثل تمشية كلب، تحتاج، ليزيا سازونينكو، أن تنزل 17 طابقا وتصعدها مجددا في بنايتها، لكنها تقول إنها "تفكر بالنصر" كل مرة تضطر لذلك، بحسب الوكالة.

وقد تركت سازونينكو كيسا من الحلوى والكعك والماء والمصابيح اليدوية في المصعد لأي جيران قد يحاصرون في انقطاع التيار الكهربائي، لاستخدامهم حتى عودة التيار.

وخلال المسرحية وعند نطق كلمة "موسكو" ، بصق الممثلون على دمية لدب وأضافوا شتيمة باللغة الأوكرانية، فيما صفق الحضور.

ويعرض مطعم بيتزا دمية من القش ووعاء من الدبابيس بجانب صورة مؤطرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفيما شعر الكثير من العملاء بوضوح بالحاجة إلى التنفيس، تجد مئات الدبابيس مغروسة في الدمية من الرأس تقريبا إلى أخمص القدمين.

وتقول روسيا إن رشقاتها المتكررة من صواريخ كروز وانفجار طائرات بدون طيار على منشآت الطاقة تهدف إلى الحد من قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

لكن المصاعب المدنية التي تسببها تشير إلى أن النية هي أيضا قتل المقاومة وتعذيب كييف ومدن أخرى حتى يستسلم الأوكرانيون.

لكن كان لهذه الرشقات تأثير معاكس في الكثير من الأحيان.

وتقول فتاة في العشرينات للوكالة إن "الغضب تحول إلى تبرعات للجمعيات الخيرية لهزيمة العدو في أقرب وقت ممكن".

وأضافت "أخطط للبقاء في كييف والعمل والدراسة والتبرع للقوات المسلحة."

ومقارنة بالمعنويات في بداية الغزو، فإن أهل كييف يبدون أكثر وثوقا من النصر، حتى مع غياب الطاقة.

وكانت مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية قد سقطت في مايو عندما استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين عنها بعد حصار مروع.

"حياة أو موت"
وتم انتشال الجثث الأولى للمقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا في مصانع الصلب آزوفستال المحطمة في  ماريوبول. وكانت الأخبار الواردة من جبهات القتال قاتمة إلى حد كبير.

وفي ذلك الوقت كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يتوسل للحصول على أسلحة غربية باعتبارها "مسألة حياة أو موت".

الآن مع البرد والظلام وقصف موسكو الذي يحول الشتاء إلى سلاح، هناك أيضا أمل في الهواء. وتشعر كييف بأنها تحررت من بعض مخاوفها السابقة، وفقا للوكالة.

وقد مكنت الأسلحة الغربية أوكرانيا من وقف المد الروسي عسكريا، حيث استعادت الهجمات المضادة هذا الخريف مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تحتلها روسيا سابقا.

ويبدو أن عددا أقل من الصواريخ الروسية يصل إلى أهداف في كييف وأماكن أخرى، حيث تساعد أنظمة الدفاع الجوي التي يزودها الغرب في إسقاط المزيد منها."الحرة" 
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