تحطم طائرة صغيرة يؤدي إلى انقطاع كبير للكهرباء قرب واشنطن

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سقطت طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد على بعد نحو 30 ميلاً شمالي العاصمة الأميركية واشنطن، الأحد، مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير مع مواصلة أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة في الاسلاك.وقالت هيئة مكافحة الحرائق والإنقاذ في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند إن الطائرة تحطمت فى نحو الساعة 530 مساء بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش) في أجواء ضبابية ورطبة في قرية مونتجمري.وعلقت الطائرة في خطوط الكهرباء الحية على بعد 100 قدم من الأرض.وأدى سقوط الطائرة على الأسلاك إلى انقطاع لكهرباء عما يتراوح بين 85 ألفاً و90 ألف شخص وذلك طبقاً لما ذكرته شركة بيبكو للمرافق في منطقة واشنطن. وتم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن العديد من إشارات المرور في المنطقة.وقال مسؤولو الإطفاء في البداية إن شخصين كانا على قيد الحياة ولكنهما محاصران داخل الطائرة على الرغم من أن رئيس الإطفاء رفض فيما بعد تأكيد عدد الركاب.