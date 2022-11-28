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عربي-دولي

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

Lebanon 24
28-11-2022 | 02:00
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لقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين أول كلمة رئيسية له في مجال السياسة الخارجية. وأشارت مقتطفات من تلك الكلمة نشرها مكتبه الأحد إلي إن سوناك سيتعهد بمواصلة أو زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا العام المقبل ومواجهة المنافسين الدوليين "ليس بالكلام الرنان ولكن بواقعية قوية".
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وما زال دعم الحكومة البريطانية لأوكرانيا كما هو دون تغيير على الرغم من الاضطرابات في الأشهر الأخيرة.

ولكن بعض المحافظين يرون أن سوناك أقل تشدداً بشأن الصين من سابقته ليز ترس وذلك على الرغم من فشل اجتماع مخطط له بين سوناك والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في بالي هذا الشهر كما حظرت لندن في الأسبوع الماضي الكاميرات الأمنية الصينية الصنع من المباني الحكومية الحساسة.
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