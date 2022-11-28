إصابة 25 جندياً أوكرانياً بتصادم حافلة في لاتفيا

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ذكرت محطة "إي آر آر" التلفزيونية في إستونيا، الأحد، أن 25 جندياً أوكرانياً وجندياً إستونياً نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.وأضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع السبت.ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.وقال التلفزيون العام في لاتفيا إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.