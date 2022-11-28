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عربي-دولي

واشنطن وموسكو تناقشان إطلاق سراح لاعبة كرة السلة جرينر

Lebanon 24
28-11-2022 | 04:30
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ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الاثنين نقلاً عن دبلوماسية أميركية كبيرة أن الولايات المتحدة وروسيا تبحثان إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأميركية بريتني جرينر وجندي مشاة البحرية السابق بول ويلان عبر قنوات خاصة.
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ونقلت الوكالة عن إليزابيث رود القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية بروسيا قولها إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحاً جاداً لدراسته لكنها لم تتلق "رداً جاداً" من موسكو.

ويبحث البلدان صفقة قد تسمح بعودة جرينر، التي قضت محكمة روسية بحبسها 9 سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن مهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.
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