رئيس المكسيك يقترح زيادة الأجور 20% العام المقبل

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد، في كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد بمناسبة عامه الرابع في السلطة، إن المكسيك ستعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2023 في غضون أيام قليلة واقترح أن تكون هذه النسبة نحو عشرين في المئة.وأضاف: "في غضون أيام قليلة أخرى سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل، متابعاً: "أريد أن توافق عليها بالإجماع قطاعات العمل والأعمال والحكومة. أريد أيضاً أن تكون نحو 20 في المئة".وتعهد لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر عام 2018 بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوة الشرائية للعمال.ورفعت إدارته الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ عام 2019 كان آخرها 22 في المئة في 2022.