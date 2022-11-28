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عربي-دولي
قتلى في فكّ حصار عن فندق احتله مقاتلو حركة "الشباب" في الصومال
Lebanon 24
28-11-2022
|
03:15
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أعلن البرلمان الصومالي إرجاء جلسته المقررة اليوم الاثنين بعد هجوم على فندق في مقديشو.
وذكر البرلمان في بيان على صفحته على فيسبوك إنه تم إبلاغ جميع أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل اجتماع اليوم.
وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في حصار فندق "فيلا روز" الشهير في العاصمة مقديشو الذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية، على ما أفاد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" الاثنين.
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وأوضح المسؤول الأمني محمد ضاهر "المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار. حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص" من دون تحديد هوياتهم.
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