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وفاة رجل أعمال في تحطم هليكوبتر

Lebanon 24
28-11-2022 | 06:30
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توفي رجل الأعمال الروسي، مؤسس شركة Forex Club، فياتشيسلاف تاران، في حادث تحطم هليكوبتر، أثناء رحلة عودته من سويسرا إلى موناكو. 

ووفقا لموقع Monaco Daily News، نقلا عن مصادر في التحقيق، أسفر الحادث عن وفاة تاران البالغ من العمر 53 عاما، والطيار البالغ 35 عاما، الذي وصف بـ "صاحب الخبرة الكبيرة".
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ومن جهتها رفضت شركة "موناكير" المالكة للهليكوبتر الكشف عن تفاصيل الحادث، معللة ذلك بأنه " لا يمكن الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بظروفه في هذه المرحلة من التحقيق".

تخرج فياتشيسلاف تاران من جامعة فلاديفوستوك الروسية للاقتصاد والخدمات، وقام بتأسيس نادي Forex Club الذي يعمل الآن تحت العلامة التجارية Libertex Group في العام 1997.

يشار إلى أن أرملة تاران هي مؤسسة صحيفة  Hello Monaco، وله منها 3 أطفال.
المصدر: روسيا اليوم
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