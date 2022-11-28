وفاة رجل أعمال في تحطم هليكوبتر

توفي رجل الأعمال الروسي، مؤسس شركة Forex Club، فياتشيسلاف تاران، في حادث تحطم هليكوبتر، أثناء رحلة عودته من سويسرا إلى موناكو.



ووفقا لموقع Monaco Daily News، نقلا عن مصادر في التحقيق، أسفر الحادث عن وفاة تاران البالغ من العمر 53 عاما، والطيار البالغ 35 عاما، الذي وصف بـ "صاحب الخبرة الكبيرة".

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