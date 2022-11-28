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عربي-دولي

أردوغان: صفقة الحبوب أظهرت إمكانية الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
28-11-2022 | 08:30
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تنفيذ صفقة الحبوب أظهر أن الحل الدبلوماسي للوضع في أوكرانيا ممكن.

جاء ذلك خلال كلمة له في إسطنبول، حيث تابع: "خلال هذه الأيام الصعبة، عندما كانت القيم الإنسانية قيد الاختبار، شاركت تركيا قدراتها مع من يحتاجون إليها، وعملنا منذ اليوم الأول بشكل مكثف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد أظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن بفضل ممر الحبوب عبر البحر الأسود، والاتفاق على تبادل الأسرى".
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وقال أردوغان إن الأزمة التي بدأت بتفشي جائحة كورونا واستمرت بارتفاع أسعار الطاقة، مستمرة وتكتسب بعدا جديدا.

وتضمنت صفقة الحبوب، الموقعة في 22 تموزمن قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك من أوديسا. وقد انتهت مدة الصفقة في 18 تشرين الثاني، إلا أنهه تضمنت بندا ينص على تمديدها تلقائيا لمدة 120 يوما في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الأطراف.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت أنه "لم يتم تلقي مثل هذه الاعتراضات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد فني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
المصدر: روسيا اليوم
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