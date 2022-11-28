"هقتلك زي نيرة".. فيديو لمصري يعتدي على طليقته يشعل مواقع التواصل

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته بسكين، مما أثار جدلاً واسعاً.وروت الضحية أسماء محمد تفاصيل تعدي طليقها عليها لإجبارها على العودة إلى عصمته، قائلة إنها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات.. وإنه تنازل عن الشقة لأولاده نظير مقابل مادي.تهديد بالقتلوأضافت أسماء محمد، خلال مداخلتها الهاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، أن زوجها يتعاطى المخدرات وكان يرغب في عودتها إلى عصمته مرة أخرى، ولكنها رفضت بشكل قاطع، مشيرة إلى أنها متزوجة منذ 16 عاما.وتابعت: "عندما رفضت العودة قام بتهديدي.. وقال لي "هموتك زي نيرة".وأوضحت أسماء أن طليقها ظل ممسكا بها نحو ثلث الساعة، يعتدي عليها بالضرب وهو ممسك بالسكين، مشيرة إلى أنه ظل يهددها حتى في قسم الشرطة أثناء تحريرها محضرا بالواقعة. ونتحفظ في "لبنان 24" عن نشر الفيديو.