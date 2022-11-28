إيران : لدينا أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات

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نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، إن لدى إيران أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعم البلاد.وتشكل الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، أحد أقوى التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "لدينا معلومات محددة تثبت أن الولايات المتحدة ودولا غربية وبعض حلفاء أميركا كان لهم دور في الاحتجاجات".