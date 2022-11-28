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عربي-دولي
جهاز الأمن العراقي يضبط أوكارا نفطية في 5 محافظات عراقية
Lebanon 24
28-11-2022
|
11:30
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن ضبط قواته لعدد من الأوكار النفطية في بغداد ومحافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية، خلال ملاحقته لشبكات تهريب النفط في العراق.
وأضاف البيان، أن جهاز الأمن تلقى معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب في منطقة النهروان ببغداد.
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باشر الجهاز على ضوئها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بضبط وكر للتهريب يعمل تحت غطاء معمل صناعي غير مرخص قانونيا، يقوم بتكرير النفط الأسود المهرب.
كما أعلن الجهاز عن ضبط معمل إسفلت مؤكسد متكامل، وكميات كبيرة من المنتجات النفطية، وعددا من صهاريج التهريب.
وضبطت قوات الأمن 5 عجلات، وخزانين يحتويان على 106 آلاف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، في محافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية.
وألقي القبض على الشخص المسؤول عن الموقع، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر:
روسيا اليوم
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