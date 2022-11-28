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عربي-دولي

المندوبة الأميركية لدى "الناتو": دول الحلف متحدة في دعم أوكرانيا

Lebanon 24
28-11-2022 | 13:00
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صرحت المندوبة الأميركية لدى "الناتو" جوليان سميث، أن دول الحلف متحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا، ولا يوجد انقسام بينها بشأن هذه القضية.
 
وقالت سميث: "أنا شخصيا لا أرى أي انشقاق في وحدة الحلف، فنحن نواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني والقوات الأوكرانية".
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وأشارت السفيرة، إلى أن الدورة الوزارية للناتو في رومانيا ستبدأ بمناقشة القضية الأوكرانية يوم الثلاثاء، وأضافت أن الوزراء سيستمعون مساء الغد، إلى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي سيتحدث عن احتياجات بلاده.

وبحسب سميث، فإن تصنيف روسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" قد يكون له نتائج عكسية.

وقرر البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، بدعوى أن الضربات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية أوكرانية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولي.
 
(روسيا اليوم) 

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