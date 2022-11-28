"طموح" يهدّد أمن إسرائيل.. غانتس يحذّر!

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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأن قرار تعيين، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، يشكل تهديداً لأمن إسرائيل.وحذّر غانتس، خلال مؤتمر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، من السماح لرئيس حزب "القوة اليهودية" بن غفير، بتشكيل ميليشيا خاصة به ونشرها في مناطق الضفة الغربية، لما قد يشكله من مخاطر أمنية كبيرة، وتأجيج وتيرة الأوضاع.وأوضح أن "طلب بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نقل تبعية شرطة حرس الحدود إلى وزارة الأمن القومي، يشير إلى رغبته في تشكيل ميليشيا خاصه به".