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عربي-دولي
"طالبان" تلغي الهدنة... هذا ما طلبته من عناصرها
Lebanon 24
28-11-2022
|
15:00
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أعلنت حركة "طالبان"- باكستان، إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في حزيران الماضي، وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.
وقالت في بيانها اليوم، إن الجيش الباكستاني يواصل عملياته العسكرية ضد عناصرها "في مختلف المناطق" لذا "يتوجب" على عناصرها "شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد".
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