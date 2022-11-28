الجيش التركي جاهز لعملية في سوريا!

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أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر بأن "القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا وتنتظر فقط قرار رئيس الدولة".ونقلت "رويترز" عن مصدر تركي مطلع قوله إن "كل الاستعدادات انتهت. الآن هناك حاجة إلى قرار سياسي".وأشار مصدر آخر إلى أن الاستعدادات النهائية ستستغرق بضعة أيام أخرى. واضاف: "لم يبق الكثير قبل بدء العملية. الأمر يتوقف الان على قرار الرئيس".وبحسب مصادر "رويترز"، ستكون أهداف العملية مدن منبج وعين العرب (كوباني) وتل رفعت.كما ألمحت المصادر إلى أن قرار بدء العملية قد يتخذ في اجتماع الحكومة اليوم.