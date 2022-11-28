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عربي-دولي

إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي... من الأكبر في العالم!

Lebanon 24
28-11-2022 | 16:30
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المطار الجديد سيسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
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وأوضحت "واس" أن مطار الملك سلمان سيكون واحدا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجيستية، وسيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.


هذا ويستهدف المطار خدمة 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050، كما سيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
 
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