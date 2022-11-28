تأجيل المحادثات النووية بين روسيا وأميركا

أكدت وزارة الخارجية الروسية وسفارة الولايات المتحدة اليوم، أن محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع أُجلت، على ما أوردت وكالة "رويترز".





وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 تشرين الثاني وحتى السادس من كانون الأول لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في آذار 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".

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