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عربي-دولي

سلاح بوتين "الشتوي" في حرب أوكرانيا.. تحذير من الناتو!

Lebanon 24
28-11-2022 | 23:30
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس الاثنين، ان روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا، وكذلك الخدمات الأساسية فيها.

 

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببوخارست قبل اجتماع على مدى يومين لوزراء خارجية دول الحلف: "القيام بذلك ونحن على أعتاب الشتاء يُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين يحاول حاليا استخدام.. الشتاء سلاح حرب ضد أوكرانيا".

 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، قال إن روسيا ستشن "بالتأكيد" هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

 

ومن جهتها، تدرس وزارة الدفاع الأميركية، اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.

(سكاي نيوز)

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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