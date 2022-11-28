بايدن يتابع عن كثب التظاهرات في الصين

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أعلن البيت الأبيض أمس الإثنين أنّ الرئيس جو بايدن يتابع من كثب التظاهرات الجارية في الصين، حيث يطالب محتجون بمزيد من الحريات وبإنهاء تدابير الإغلاق المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ "البيت الأبيض يدعم الحق في التظاهر السلمي"، مؤكّداً أنّ "بايدن يتابع المستجدّات من كثب، ونحن أيضاً".ورفض كيربي الإفصاح عن موقف بايدن من المطالب التي يرفعها المشاركون في هذه التظاهرات غير المسبوقة من حيث مدى اتّساعها في الصين.وأضاف أنّ "الرئيس لن يتكلّم بالنيابة عن المتظاهرين في أنحاء العالم. هم يتحدّثون بأنفسهم".وأكّد المتحدّث أنّ "ما من شيء تغيّر في رغبتنا بإبقاء قنوات الاتّصال مفتوحة مع السلطات الصينية"، في موقف يأتي بعيد القمّة التي عقدها بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين.