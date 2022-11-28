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عربي-دولي

الصين تسجّل 38645 إصابة جديدة بكورونا

Lebanon 24
28-11-2022 | 20:30
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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 38645 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، منها 3624 إصابة مصحوبة بأعراض و35021 بلا أعراض.
وسجلت الصين 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض و36525 بلا أعراض.
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وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 38421 إصابة محلية جديدة منها 3561 مصحوبة بأعراض و34860 بلا أعراض، انخفاضا من 40052 في اليوم السابق.
ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغير عن اليوم السابق أيضا، ليبقي العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.
وسجّل بر الصين الرئيسي حتى الآن 315248 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.
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