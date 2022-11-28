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عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية: الصين يمكنها تغيير سلوك كوريا الشمالية إن أرادت

Lebanon 24
28-11-2022 | 21:00
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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب عن التأثير على سلوك كوريا الشمالية، وإنما هي قادرة على فعل ذلك، ودعا بكين إلى إثناء بيونغ يانغ عن السعي لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ المحظورة.
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وفي مقابلة مع رويترز أمس الاثنين، حث يون الصين، أقرب حليف لكوريا الشمالية، على القيام بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال إن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تدفق العتاد العسكري على المنطقة.
وقال يون في مكتبه: "الشيء المؤكد هو أن الصين لديها القدرة على التأثير على كوريا الشمالية، والصين عليها مسؤولية للمشاركة في هذه العملية".
وأضاف أن "الأمر متروك لبكين لتقرر ما إذا كانت ستمارس هذا النفوذ من أجل السلام والاستقرار".
وأشار إلى أن "تصرفات كوريا الشمالية تؤدي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في دول المنطقة، بما في ذلك اليابان، ونشر المزيد من الطائرات الحربية والسفن الأميركية".
وأوضح أن "من مصلحة الصين أن تبذل قصارى جهدها لحث كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي".
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