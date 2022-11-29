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المغرب يفتح تحقيقا بحادثة "السائح المسن والقتل والانتحار"

Lebanon 24
29-11-2022 | 01:00
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أعلنت السلطات المغربية، الإثنين، أنها فتحت تحقيقا بعد محاولة سائح فرنسي الانتحار، حيث يشتبه بأنه قتل ابنيه في فندق بمدينة مراكش.

والتحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، يرمي إلى "كشف أسباب وظروف محاولة انتحار سائح فرنسي يبلغ 72 عاما ويشتبه بأنه قتل عن سابق تصور وتصميم ابنيه القاصرين، بعدما حقنهما بمادة مشبوهة"، حسبما قالت المديرية العامة للأمن الوطني.
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ماذا حدث؟

• عثر على جثتي القاصرين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية ويبلغان 9 و13 عاما، داخل غرفة فندق في حي سياحي في مراكش.

• الوالد ممرض متقاعد عثر عليه بجانبهما وهو في حال غيبوبة.

• بحسب أولى عناصر التحقيق، لم يحمل جثمانا الولدين أي آثار عنف أو مقاومة، علما أنهما خضعا للتشريح.

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• لم يعثر على ما يشير إلى عنف تعرض له الوالد، الذي نقل إلى مستشفى وأدخل العناية المركزة.

• عثر المحققون في الموقع على رسالة مكتوبة بخط اليد توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وحقن طبية مستعملة، وفق المصدر الأمني.

• الشرطة القضائية المغربية استجوبت الزوجة السابقة للسائح في إطار التحقيق."سكاي نيوز عربية" 
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