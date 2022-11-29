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عربي-دولي

"شيئان مهمان" تحتاجهما أوكرانيا لصد الضربات الجوية الروسية.. ما هما؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 00:00
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم 7 وزراء خارجية من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، أمس الإثنين، ان بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

 

وكان كوليبا محاطا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.

 

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي: "لاستعادة النظام نحتاج إلى شيئين. نحن بحاجة إلى محولات. هذا أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".

 

وجاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى به عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى، في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي.

 

وأضاف: "لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا وفود مثل هذه في أوكرانيا. وعليه نقدم الشكر لزملائنا".

 

وأصدر الوزراء بيانا مشتركا بعد محادثاتهم دعوا فيه إلى بذل جهود لتحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالوا إن مبادئ السيادة وتساوي جميع الدول سيكونان تحت التهديد ما لم تُواجَه روسيا برد حازم على هجماتها.

 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس راينسالو في مقابلة مع "رويترز"، إن على الدول الغربية تعزيز دعمها لكييف.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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