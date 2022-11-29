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عربي-دولي

موسكو قصفت 30 منطقة.. زيلينسكي يكشف حجم الضربات الروسية على خيرسون

Lebanon 24
29-11-2022 | 01:30
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، ان القوات الروسية قصفت 30 منطقة في إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا 258 مرة الأسبوع الماضي.

 

وانسحبت القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو هذا الشهر، لكنها تقصف البلدات والقرى، بما في ذلك مدينة خيرسون، من مواقع جديدة على الضفة المقابلة.

 

وفي خطابه الليلي المصور قال زيلينسكي إن القوات الروسية ألحقت الضر بمحطة ضخ توفر المياه لمدينة ميكولايف، في شمال غرب خيرسون.

 

أوكرانيا تكشف عن أبرز احتياجاتها

إلى ذلك كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم 7 وزراء خارجية من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، أمس الإثنين، أن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

 

وأوضح كوليبا في مؤتمر صحفي: "لاستعادة النظام نحتاج إلى شيئين. نحن بحاجة إلى محولات. هذا أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".

(سكاي نيوز)

 

 

 

 

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