هل ستستمر الولايات المتحدة ودول الناتو بتسليح أوكرانيا؟

عندما انهار الاتحاد السوفيتي، استحوذت الدول الأوروبية على "عائد السلام"، وقلصت بشكل كبير ميزانياتها الدفاعية وجيوشها وترساناتها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "مع صعود القاعدة بعد ما يقرب من عقد من الزمان، أصبح الإرهاب هو الهدف، مما يتطلب استثمارات عسكرية مختلفة وقوات أخف وأكثر سرعة. حتى انخراط الناتو الطويل في أفغانستان لا يشبه إلى حد ما حربًا برية في أوروبا، ثقيلة بالمدفعية والدبابات، والتي اعتقدت كافة وزارات الدفاع تقريبًا أنها لن تتكرر أبدًا. لكنها تكررت".

Advertisement

وتابعت الصحيفة، "في أوكرانيا، فإن نوع الحرب الأوروبية التي يعتقد أنه لا يمكن تصوره يتمثل في استنزاف المخزونات المتواضعة من المدفعية والذخيرة والدفاعات الجوية لما يسميه البعض في الناتو "جيوش بونساي" الأوروبية، تيمناً بالأشجار اليابانية الصغيرة. حتى الولايات المتحدة القوية لديها مخزون محدود فقط من الأسلحة التي يريدها الأوكرانيون ويحتاجون إليها، وواشنطن غير مستعدة لتحويل الأسلحة الرئيسية من مناطق حساسة مثل تايوان وكوريا. الآن، بعد تسعة أشهر من الحرب، أدى عدم الاستعداد الأساسي للغرب إلى اندلاع صراع مجنون لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه مع تجديد مخزونات الناتو أيضًا. نظرًا لأن كلا الجانبين يحرقان الأسلحة والذخيرة بوتيرة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، أصبحت المنافسة للحفاظ على تدفق الترسانات جبهة خطرة يمكن أن تكون حاسمة لجهود أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "يقول مسؤولو الناتو إن كمية المدفعية المستخدمة مذهلة. في أفغانستان، ربما أطلقت قوات الناتو حتى 300 طلقة مدفعية في اليوم ولم يكن لديها مخاوف حقيقية بشأن الدفاع الجوي. لكن أوكرانيا يمكنها إطلاق آلاف الطلقات يوميًا وتظل بحاجة ماسة للدفاع الجوي ضد الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية الصنع. قال مسؤول كبير في الناتو إن الأوكرانيين أطلقوا في الصيف الماضي في منطقة دونباس ما بين 6000 و7000 طلقة مدفعية كل يوم. كان الروس يطلقون 40000 إلى 50000 طلقة في اليوم. بالمقارنة، تنتج الولايات المتحدة 15000 طلقة فقط كل شهر. لذلك، يسعى الغرب للعثور على معدات وذخيرة نادرة بشكل متزايد من الحقبة السوفيتية يمكن لأوكرانيا استخدامها الآن، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي S-300 ودبابات T-72 وخاصة قذائف المدفعية من العيار السوفيتي. يحاول الغرب أيضًا إيجاد أنظمة بديلة، حتى لو كانت أقدم، لتحل محل تقلص مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الباهظة الثمن والصواريخ المضادة للدبابات. كما ويحاول شراء ذخيرة من دول مثل كوريا الجنوبية لزيادة المخزونات التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، "هناك مناقشات حول استثمار الناتو في المصانع القديمة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا لإعادة تصنيع قذائف من النوعين السوفيتيين عيار 152 ملم و122 ملم لمستودع أسلحة المدفعية الأوكراني الذي لا يزال إلى حد كبير من الحقبة السوفيتية. لكن العقبات لا تعد ولا تحصى مثل الحلول التي يجري اتباعها. قدمت دول الناتو لأوكرانيا بعض المدفعية الغربية المتقدمة. لكن نادرًا ما يتم اعتماد أنظمة الناتو لاستخدام القذائف التي تنتجها دول الناتو الأخرى، والتي غالبًا ما تصنع القذائف بشكل مختلف. ومن ثم هناك مشكلة الضوابط القانونية على الصادرات، والتي تحكم ما إذا كان يمكن إرسال الأسلحة والذخيرة المباعة من دولة إلى دولة أخرى في حالة حرب".

وتابعت الصحيفة، "يواجه الروس أيضاً مشاكل إعادة الإمداد الخاصة بهم. إنهم يستخدمون الآن عددًا أقل من قذائف المدفعية، لكن لديهم الكثير منها، حتى لو كان بعضها قديمًا وأقل موثوقية. تحاول موسكو أيضًا زيادة الإنتاج العسكري وتفيد التقارير أنها تسعى لشراء صواريخ من كوريا الشمالية والمزيد من المسيرات الرخيصة من إيران. بالنظر إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 والحرب في منطقة دونباس، تبدو أهداف الإنفاق العسكري الجديدة لحلف الناتو - 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مع 20 في المائة من ذلك على المعدات بدلاً من الرواتب والمعاشات التقاعدية - متواضعة. ولكن حتى تلك البلدان تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل الدول الأعضاء الرئيسية".

وأضافت الصحيفة، "في شباط، عندما بدأت الحرب في أوكرانيا، كانت مخزونات العديد من الدول حوالى نصف ما كان من المفترض أن تكون، كما قال مسؤول الناتو، ولم يكن هناك تقدم كبير في صنع أسلحة يمكن استخدامها بشكل متبادل من قبل دول الناتو. بالنسبة لدول الناتو التي قدمت كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة دول المواجهة مثل بولندا ودول البلطيق، فقد ثبت أن عبء استبدالها ثقيل. في المجمل، قدمت دول الناتو حتى الآن حوالي 40 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا، وهو ما يقرب من حجم ميزانية الدفاع السنوية لفرنسا. نصح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الحلف - بما في ذلك، بشكل واضح، ألمانيا - بأن إرشادات الناتو التي تطلب من الأعضاء الاحتفاظ بالمخزونات يجب ألا تكون ذريعة للحد من صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، "قال مارك ف. كانسيان، استراتيجي الأسلحة السابق في البيت الأبيض، وهو الآن كبير المستشارين في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الأوكرانيين يريدون أنظمة على الأقل لم يوفرها الغرب ومن غير المرجح أن يقوم بذلك: صواريخ أرض - أرض بعيدة المدى تعرف باسم ATACMS والتي يمكن أن تضرب روسيا وشبه جزيرة القرم؛ طائرات مقاتلة غربية؛ دبابات غربية؛ ودفاع جوي أكثر تقدماً. ويصر المسؤولون الأميركيون على أن الجيش الأميركي لا يزال لديه ما يكفي من العتاد لمواصلة إمداد أوكرانيا والدفاع عن المصالح الأميركية في أماكن أخرى. وتبحث واشنطن أيضًا عن بدائل أقدم وأرخص مثل إعطاء أوكرانيا صواريخ TOW المضادة للدبابات، والتي تتوفر بكثرة، بدلاً من صواريخ جافلينز، وصواريخ هوك أرض - جو بدلاً من الإصدارات الأحدث".