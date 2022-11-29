الناتو: روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة.

وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو"، قال ستولتنبرغ إن "روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا"، مضيفا: "دولنا تدفع ثمنا باهظا من جراء حرب أوكرانيا".

وأكد ستولتنبرغ على ضرورة "ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها"، مشيرا إلى أن الحلف "لن يتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا".

وحول الصين، قال ستولتنبرغ: "سنبحث التحديات التي تمثلها. يجب تقييم اعتمادنا على الصين تجاريا وفي مجالات أخرى".

(سكاي نيوز)