Advertisement

عربي-دولي

الناتو: روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا

Lebanon 24
29-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1015297-638053149378355986.png
Doc-P-1015297-638053149378355986.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة.

 

وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو"، قال ستولتنبرغ إن "روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا"، مضيفا: "دولنا تدفع ثمنا باهظا من جراء حرب أوكرانيا".

 

وأكد ستولتنبرغ على ضرورة "ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها"، مشيرا إلى أن الحلف "لن يتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا".

 

وحول الصين، قال ستولتنبرغ: "سنبحث التحديات التي تمثلها. يجب تقييم اعتمادنا على الصين تجاريا وفي مجالات أخرى".

(سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-11-29
13:30 | 2022-11-29
13:00 | 2022-11-29
12:30 | 2022-11-29
12:00 | 2022-11-29
12:00 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website