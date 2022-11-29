الضفة الغربية.. استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباكات

Advertisement

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الشقيقين جواد عبدالرحمن عبدالجواد ريماوي (22 عاماً) وشقيقه ظافر عبدالرحمن عبدالجواد ريماوي (21 عاماً)" استشهدا إثر إصابتهما برصاص القوات الإسرائيلية في قرية كفر عين قضاء رام الله، حسبما نقل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كذلك، أعلنت الوزارة عن استشهاد فلسطيني ثالث متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص حي الحي الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم.ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك، لكنه قال إن جنوده تعرضوا لهجوم خلال الليل عندما توقفت مركبتان عسكريتان خارج بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل.وزعمَ في بيان أن "مثيري شغب" ألقوا قنابل وأطلقوا أعيرة نارية على جنود ردوا بالذخيرة الحية.ومنذ آذار الفائت، شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي مداهمة وعملية أمنية في الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس (شمال) اللتين تعتبران معقلا لجماعات مسلحة، بحسب "فرانس برس".وأسفرت هذه المداهمات والاشتباكات التي تخللت بعضها عن مقتل أكثر من 125 فلسطينيا، وهي أكبر حصيلة خلال 7 سنوات، بحسب الأمم المتحدة.