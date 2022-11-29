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طهران تقر "أكثر من 300 قتلوا خلال الاحتجاجات!

Lebanon 24
29-11-2022 | 04:41
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أقرت السلطات في إيران بمقتل أكثر من 300 شخص وذلك للمرة الأولى منذ تفجر الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول الماضي.  

 

فقد اعتبر قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصوّر نشرته وكالة "مهر" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن "أكثر من 300 سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة".

 

كما زعم أن العديد من القتلى كانوا مواطنين إيرانيين عاديين غير ضالعين في الاحتجاج، فضلا عن رجال أمن.

 

الأقرب إلى 416

وتعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى عدد 416 شخصاً الذين أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، أنهم قتلوا خلال قمع الاحتجاجات في البلاد.

 

فيما أوضحت المنظمة أن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية وفاة أميني، مع الاضطرابات المنفصلة التي شهدتها محافظة سيستان بلوشستان ، جنوب شرقي البلاد أيضاً الشهر الماضي.

 

يشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات واسعة اندلعت منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

 

في حين تصدت السلطات للمتظاهرين عبر القوة والقمع، واصفة هذا الحراك غير المسبوق منذ عقود في البلاد بـ "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.

 

فيما أوقف آلاف الإيرانيين ونحو 40 أجنبيًا ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص، بحسب السلطات القضائية.

 

كما حكم على 6 بالإعدام من بين المتّهمين، في الدرجة الأولى، بانتظار أن تفصل المحكمة العليا في الاستئناف.

(العربية)

 

 

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