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اردوغان: سنواصل عملياتنا العسكرية حتى القضاء على اَخر عنصر من التنظيمات الإرهابية

Lebanon 24
29-11-2022 | 05:30
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء ما سماها لعبة تخفّي امتدادات حزب العمال الكردستاني بأسماء مختلفة تحت ستار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وسط أنباء عن جهود يقوم بها الجانب الروسي لتلبية مطالب تركيا في شمال سوريا كبديل عن العملية العسكرية.
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بأنقرة إن بلاده لا تقبل المحاسبة من أحد، وإنها لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن الوطن والشعب.

وأضاف أنه "ليس علينا أن نتسامح مع نفاق أولئك الذين يدعمون التنظيمات الإرهابية المسجلة من خلال ألاعيب تغيير الأسماء، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى القضاء على اَخر عنصر من التنظيمات الإرهابية".
 
 
(الجزيرة)
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