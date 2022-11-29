ستولتنبرغ: ندفع ثمنا باهظا جراء الحرب في أوكرانيا

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اعتبر أمين عام حلف شمال الاطلسيّ ينس ستولتنبرغ، في إحاطة صحافية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، اليوم الثلاثاء، في بوخاريست، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الشتاء سلاحاً في الحرب لأن قواته تفشل في ساحة المعركة، وفق قوله.كما شدد على أن الناتو دفع ثمناً باهظاً جراء هذا الصراع، إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه ماضٍ في دعم كييف، وفي تعزيز دفاعات القوات الأوكرانية الجوية. وقال إن علاقة الناتو مع كييف علاقة شراكة، وقد أثبتت دول الحلف إرادتها وتصميمها القوي على دعمها بشكل غير مسبوق.كذلك أعلن أن الناتو سلم أوكرانيا قطع غيار ومولدات طاقة لتعويض البنية التحتية المدمرة.إلى ذلك، اعتبر أن موسكو تفشل في حربها على أوكرانيا، ولم تحقق حتى الآن الأهداف التي وضعتها سابقا.ولفت إلى أن البحر الأسود مهم جدا للناتو وتركيا وأوكرانيا على السواء، لذا زاد الحلف وجوده هناك قبل الحرب وبعدها.أما عن رومانيا التي لديها أكبر حدود مع أوكرانيا، فأكد أنها لعبت دورا مهما جدا في دعم جارتها إنسانيا لاسيما أنها تستضيف عددا كبيرا من النازحين الأوكرانيين، لافتا إلى وجوب المحافظة على هذا الدعم.كما شدد على ضرورة مواصلة وزيادة الدعم الروماني لكييف على صعيد نشر أنظمة للدفاع الجوي.