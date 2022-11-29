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عربي-دولي

فتاة أُلقي عليها لقب "سيدة الدبابات الجديدة" شغلت الصينيين... ماذا فعلت؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 06:51
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شغلت صورة لفتاة محتجة الصينيين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدى شرطة مكافحة الشغب بكل شجاعة، وذكرتهم بالرجل الذي وقف أمام الدبابات خلال احتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989.
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فقد أطلق على الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، لقب "سيدة الدبابات الجديدة" بعد أن رفضت التزحزح عندما أمرها رجال الأمن بالتوقف عن التصوير خلال الاحتجاجات التي عمت مناطق عدة في البلاد ضد الإغلاقات المفروضة بسبب كورونا.

وأظهرت اللقطات السيدة الشجاعة تقف مكتوفة الأيدي، بينما يحيط بها رجال الشرطة ويسرقون هاتفها قبل ضربها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

علما أنه ليس من الواضح ما الذي حدث بعد ذلك للمرأة حيث أجبر رجال الأمن المصور على التوقف عن التسجيل.
 
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في الصين بعدما شهدت مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ، حريقاً مدمراً أثار غضب سكان المدينة التي تخضع لإغلاق منذ 100 يوم بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.
 
(العربية)
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