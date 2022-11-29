عن الحرب.. رسالة جديدة من روسيا إلى أوكرانيا

Advertisement

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن على أوكرانيا أن تتحلى بالإرادة السياسية لمناقشة المطالب الروسية من أجل إنهاء الحرب مع روسيا.ورداً على سؤال حول الشروط اللازمة لبدء مفاوضات بين البلدين، أكد بيسكوف أنه يجب أن تكون لدى كييف "الاستعداد لمناقشة مطالب بلاده المعروفة جيدًا"، وفق تعبيره.وكان بيسكوف اعتبر الأسبوع الماضي أيضا، أنه يمكن للقيادة الأوكرانية "إنهاء المعاناة" عبر تنفيذ مطالب بلاده.