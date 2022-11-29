روسيا تعلن تدمير مراكز قيادة وإسقاط مسيّرات أوكرانية

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت محاولات الجيش الأوكراني تنفيذ هجمات على عدد من المحاور، مؤكدة مقتل نحو 200 جندي أوكراني وتدمير منظومات صاروخية.وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إسقاط 9 طائرات من دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في لوغانسك ودونيتسك"، مضيفة أنه جرى "تدمير مستودع أسلحة للصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في زابوريجيا".وعلى جبهة دونيتسك، أحبط الجيش الروسي هجوما على عدة بلدات، إلى جانب هجمات من خاركيف باتجاه إفانوفكا وكوبيانسك، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين وشاحنتين.ونجحت القوات الروسية وفق بيان وزارة الدفاع في "تدمير نظام الصواريخ الأوكراني المضاد للطائرات بالقرب من بلدة ماكيفكا في لوغانسك، ورادار مضاد للبطاريات أميركي الصنع في نيكولايف بدونيتسك".واعترض الجيش الروسي صاروخين من نظام "أوراغان" للصواريخ متعددة الإطلاق بالقرب من نوفايا كاخوفكا في خيرسون.ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، قوله في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن القوات الجو-فضائية والقوات الصاروخية دمرت خلال اليوم الماضي 10 مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني.