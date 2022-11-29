بداية من 2026 وطيلة 15 عاماً.. هذا ما ستفعله قطر

وقعت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، عقداً طويل المدى مع شركة كونوكو فيليبس الأميركية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال.

وقالت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها على تويتر، اليوم، إن مدة العقد 15 عاماً، مشيرة إلى أن قطر ستزود بموجب العقد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال، بدايةً من 2026.