بريطانيا تستدعي سفير الصين.. ما السبب؟

قالت صحيفة، إيفنينغ ستاندرد، اليوم الثلاثاء، إن لندن استدعت سفير الصين، بعد أن بثت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، أنباء عن اعتداء الشرطة الصينية على أحد صحافييها أثناء تغطيته لاحتجاج في شنغهاي.

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ولم يرد مكتب وزارة الخارجية البريطانية على طلب تأكيد تقرير إيفنينغ ستاندرد.

وقالت "بي.بي.سي" إن الصحافي إد لورانس الذي يعمل لديها تعرض للضرب واعتقل وقيد بالأغلال أثناء تغطيته الاحتجاجات في شنغهاي.

وقالت "بي.بي.سي" في بيان، يوم الأحد، أن الصحافي "احتجز ساعات قبل إطلاق سراحه. وتعرض للضرب والركل من الشرطة".

وشككت وزارة الخارجية الصينية في صحة الرواية وقالت إن الصحافي لم يعلن أنه مراسل.