17
o
بيروت
20
o
طرابلس
1
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سلاح أميركي حديث سيسمح لأوكرانيا بقصف العمق الروسي... ما هو؟
Lebanon 24
29-11-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت قناة Fox News التلفزيونية الأميركية عن سلاح بري حديث بعيد المدى يتوقع أن تسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وقالت القناة إن المقصود بالأمر هي منظومة أطلقت عليها تسمية "القنبلة البرية ذات القطر الصغير" ومدى عملها 150 كيلومترا وهي من طراز GLSDB. وستسمح للقوات الأوكرانية بقصف منشآت في عمق الأراضي الروسية.
Advertisement
وتعمل على تصنيعها، حسب القناة، شركة SAAB السويدية بالتعاون مع شركة Boeing الأميركية. ويقول الخبراء في الشركتيْن إن تلك القنبلة قادرة على اجتياز بعض التشويش الإلكتروني، ويمكن استخدامها اعتمادا على ملاحة "جي بي إس" الفضائية من منصات برية ضد المدرعات في أي ظروف جوية.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم تلك القنابل الصغيرة القطر ليس لأوكرانيا فحسب بل ولحلفائها في أوروبا الشرقية.
يذكر أن المنظومة تتضمن قنبلة ذات قطر صغير GBU-39 ومحرك صاروخي M26. وتزوّد القنبلة بأجنحة صغيرة تسمح لها بأن تحوم نحو الهدف.
وقد بدأ العمل على تصميم منظومة GLSDB البرية منذ عام 2019. فأنتجت بضعة نماذج منها، لكن من المستحيل توقع زيادة سريعة في حجم إنتاجها لصعوبات تشريعية ومشاكل متعلقة بتوريد قطع الغيار.
مع ذلك فإن كييف تعوّل على تسليمها تلك الأسلحة بحلول الربيع المقبل.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
06:12 | 2022-11-29
29/11/2022 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
00:34 | 2022-11-29
29/11/2022 12:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
08:02 | 2022-11-29
29/11/2022 08:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاب إيلي خنيصر يُحذّر المواطنين: "انتبهوا بعد عنا 4 ساعات كتير صعبين" (فيديو)
Lebanon 24
الاب إيلي خنيصر يُحذّر المواطنين: "انتبهوا بعد عنا 4 ساعات كتير صعبين" (فيديو)
10:00 | 2022-11-29
29/11/2022 10:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
22:00 | 2022-11-28
28/11/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:29 | 2022-11-29
رئيس كوريا الجنوبية: بإمكان الصين تغيير سلوك بيونغ يانغ إن أرادت
18:02 | 2022-11-29
أميركا توافق على بيع محتمل لمنظومة مضادّة للطائرات المسيّرة لقطر بمليار دولار
17:49 | 2022-11-29
وزيرة خارجية باكستان تجري محادثات في كابول
17:43 | 2022-11-29
"الضفّة" تغلي بعد مقتل 4 فلسطينيين وعملية دهس
16:59 | 2022-11-29
البنتاغون: لا خطط لدينا لتزويد كييف بأنظمة "باتريوت"
16:30 | 2022-11-29
مسؤول روسي: العالم لا يحتاج إلى حلف "الناتو"!
فيديو
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
30/11/2022 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
30/11/2022 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
30/11/2022 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact